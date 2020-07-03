شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحف الفضاء فى موسكو يفتح أبوابه للزوار من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمى لعمدة مدينة موسكو إعادة افتتاح متحف الفضاء فى المدينة بعدما أغلقت أبوابه للزوار لمدة بسبب الإجراءات التى اتخذت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بحسب روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن الموقع، "عاود متحف موسكو للفضاء افتتاح أبوابه للزوار، زيارة المتحف ستتم عن طريق شراء التذاكر الإلكترونية التى يمكن طلبها عبر الموقع الرسمى الإلكترونى للمتحف على الإنترنت، الزيارات حاليا ستتم ضمن شروط محددة، وسيستقبل الزوار فى مجموعات ذات أعداد معينة.. على الزوار القدوم إلى المتحف قبل الموعد المحدد فى البطاقة بـ 10 دقائق، لتجهيز أنفسهم واتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية، داخل المتحف يجب أن يحافظ الزوار على التباعد فيما بينهم لمسافة متر ونصف المتر أو مترين".

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وأضاف البيان، "دخول الزوار إلى المتحف سيتم عبر أبواب تفنح وتغلق أوتوماتيكيا كى لا يتعرضوا لخطر العدوى نتيجة ملامستهم لقبضات الأبواب، والتحقق من التذاكر سيتم أيضا بطريقة إلكترونية لن تعرضهم للخطر.. جميع موظفى المتحف تم تجهيزهم بمعدات وقائية خاصة، وتوجد داخل بهو المتحف أجهزة خاصة لتعقيم اليدين، أعيد تجهيز المتحف بأحدث أنظمة تنقية الهواء، وأنظمة تعتمد على الأشعة ما فوق البنفسجية لقتل البكتيريا والجراثيم".

وتابع البيان، أن زوار المتحف ستكون لديهم الفرصة للتعرف على أقسامه الجديدة، ومنها قسم "أبحاث الفضاء" وقسم "تصاميم الفضاء"، والتى ستعرض للزوار أشهر تصاميم المركبات الفضائية، والهندسة المعمارية للمستوطنات التى يخطط لإنشائها خارج الأرض.

كما ستتاح لزوار هذه الأقسام فرصة التعرف على التصاميم الأولية لأول مركبة "سويوز" فضائية مأهولة، وتصاميم محطة "مير" الفضائية.