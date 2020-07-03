هواتف iPhone 12 Pro قد لا تصل مع شاشات 120Hz بعد كل شيء

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فقد يأتي الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. هذا بالتأكيد أمر مثير للغاية إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، ولكن وفقا لـ Ross Young من Display Supply Chain Consultants، فهو يقول أنه سمع من بعض مصادره أن هذا ليس صحيحًا.

ووفقا لـ Ross Young، فهو يقول أن مصادره الخاصة عاجزة عن تأكيد شائعات قدوم هواتف iPhone مع شاشات 120Hz في العام 2020. وبدلاً من ذلك، يقول Ross Young أن هذا قد يحدث لهواتف iPhone القادمة في العام 2021 وليس لطرازات 2020. هذا يتناقض مع الإدعاءات التي أدلى بها العديد من المسربين المعروفين، لذلك لا يزال من غير الواضح ما هو الشيء الذي ينبغي علينا تصديقه في الوقت الراهن.

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من المنطقي أن تقوم شركة آبل بإستخدام شاشات 120Hz في هواتف iPhone 12 Series. قامت شركة آبل بإستخدام شاشات 120Hz لأول مرة في iPad Pro قبل عدة سنوات، لذلك شعر الجميع بأنها مسألة وقت فقط قبل أن تقوم شركة آبل بجلب هذه الشاشات إلى هواتف iPhone. وكما تعلمون على الأرجح، فهناك العديد من هواتف الأندرويد المزودة بشاشات 120Hz في السوق حاليًا، لذلك سيكون من المفروض على شركة آبل الآن القيام بنفس الخطوة مع iPhone.

على أي حال، نظرًا لأن كل ما سمعناه حتى الآن مجرد شائعات، فمن الأفضل أن يتم التعامل مع كل شيء بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن حتى تُعلن شركة آبل عن كل شيء بشكل رسمي، وهو ما يجب أن يحدث في وقت لاحق من هذا العام.