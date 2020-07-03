OnePlus تُعلن عن ثلاثة تلفزيونات ذكية جديدة، وتُكلف إبتداءً من 174 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ما يقرب من عام على إطلاق أول تلفاز ذكي لها على الإطلاق، كشفت شركة OnePlus عن ثلاثة تلفزيونات أخرى في السوق الهندي. هذه التلفزيونات الذكية الثلاثة الجديدة تنتمي إلى السلسلتين OnePlus U Series و OnePlus Y Series، وتنظم بذلك هذه الطرازات الجديدة إلى الطرازين اللذان تم إصدارهما في العام الماضي كجزء من سلسلة OnePlus Q Series.

كما يوحي الإسم، فإن التلفاز الذكي الجديد OnePlus 55U1 TV يضم شاشة LCD بحجم 55 إنش تمتاز بدقة 4K وتغطي 93 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 جنبًا إلى جنب مع دعم Dolby Vision و +HDR10. وفيما يخص الصوت، فقد تم تزويد هذا التلفزيون الجديد بأربع مكبرات للصوت بقوة 30W تدعم تكنولوجيا Dolby Atmos.

وفيما يخص البرمجيات، فقد تم تزويد التلفاز الذكي الجديد بنظام Android TV 9، وبالعديد من التطبيقات البارزة مثل Netflix و Amazon Prime Video و Youtube، وما إلى ذلك من التطبيقات الأخرى. هناك أيضًا Chromecast مدمج مع Miracast و DLNA. يدعم التلفزيون أيضًا المساعد الرقمي Google Assistant ويعمل مع Amazon Alexa.

Advertisements

التصميم المستخدم في هذا التلفاز يجعل الشاشة تُغطي 95 في المئة من الواجهة علمًا أن سمك هذا التلفاز يبلغ 6.9 ملمتر في أنحف نقطة. هذا التلفاز الجديد يضم كذلك نمط ألياف الكربون فوق نظام مكبر الصوت وهيكل معدني علمًا أن الحامل أصبح الآن كذلك مصنوعًا من المعدن ويتألف من قطعتين على الحافتين.

وبالنسبة للتلفازين OnePlus 43Y1 TV و OnePlus 32Y1، فهما الأرخص ضمن هذه التلفزيونات الثلاثة الجديدة. وفيما يخص التلفاز OnePlus 43Y1 TV، فهو يضم شاشة بحجم 43 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل، في حين يضم التلفاز الأخر شاشة بحجم 32 إنش وبدقة 1366×768 بكسل. وتقول شركة OnePlus أن كلا التلفازين يدعمان 93 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، ويضمان مكبرات للصوت بقوة 20W تدعم Dolby Audio، كما أنهما يأتيان مع نظام Android TV 9 ومع مختلف التطبيقات المعهودة مثل Netflix و Amazon Prime Video، فضلا عن Chromecast.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن التلفاز OnePlus 55U1 TV سيكلف المستهلكين ما يُعادل 668 دولار أمريكي، في حين سيُكلف التلفاز OnePlus 43Y1 TV ما يُعادل 307 دولارات أمريكية، والتلفاز OnePlus 32Y1 TV ما يُعادل 174 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التلفزيونات الذكية ستُعرض للبيع إبتداءً من 5 يوليو في الهند، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستشق طريقها خارج الصين أم لا.