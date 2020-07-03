تأجيل عملية إنتاج هواتف iPhone 12 Series مجددًا، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة آبل بجهد مضاعف لبدء إنتاج تشكيلة iPhone 12 Series بكميات كبيرة في أقرب وقت ممكن، على الرغم من العديد من العقبات التي تفرضها جائحة COVID-19 المستمرة.

أنهت شركة آبل معظم إختبارات التحقق الهندسي لطرازات iPhone 12 Series المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها، ولكنها لم تكمل بعد إختبارات التحقق من التصميم وإختبارات التحقق من المنتج، قبل أن تتمكن من بدء الإنتاج الضخم.

يُقال أن شركة آبل طلبت في البداية مكونات تكفي لإنتاج حوالي 100 مليون وحدة من هواتف iPhone 12 Series، ولكنها قلصت الطلبات إلى 80 مليون. كما طلبت الشركة تصنيع 45 مليون طراز iPhone قديم للحفاظ على زخم المبيعات في ظل تأخر وصول تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة.

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وفقا لبعض المصادر المتخصصة في القطاع، فسوف تقوم شركة آبل بصنع طرازات iPhone 12 التي تدعم mmWave و Sub-6GHz. بسبب الإضطرابات الناجمة عن الوباء، فإن عملية تصنيع طرازات iPhone 12 التي تدعم شبكات 5G mmWave لا تزال متأخرة بنحو شهرين عن الموعد المحدد، في حين تبقى عملية تصنيع طرازات iPhone 12 التي تدعم شبكات 5G Sub-6GHz متأخرة بنحو شهر إلى شهر ونصف.

تقول المصادر أن التجميع النهائي لهواتف iPhone قد يتأخر إلى أوائل شهر أكتوبر، وهو ما يتماشى مع التقارير التي قالت بأنه لن يتم عرض هواتف iPhone 12 Series للبيع في السوق حتى شهر نوفمبر المقبل.