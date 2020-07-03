شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تطور أرفع نظارة واقع افتراضى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم هذه التقنية، التي تم تفصيلها في ورقة بحثية، تقنية انكسار ضوئي خاصة لتمكين أنحف شاشة واقع افتراضي تم عرضها حتى الآن.

تستخدم العدسات التصوير المجسم، وهو تقنية التصوير الفوتوغرافي التي تسجل الضوء المتناثر من جسم ما وتقدمه على أنه ثلاثي الأبعاد.

تستخدم الصور المجسمة مصادر ضوء الليزر، والتي توفر نطاقًا أوسع من الألوان مقارنة بمصابيح LED الشائعة في سماعات الواقع الافتراضي والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز الحالية.

وهذا يسمح لمرتديها بالاستمتاع بمجموعة من الألوان الزاهية والمشبعة مثل علامة النيون المضيئة أو لمعان الألوان لجناح الفراشة.

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وقالت الشركة في منشور على مدونة: "تستكشف Facebook Reality Labs دائمًا البنى البصرية الجديدة لتحسين عامل الشكل والراحة والأداء البصري".

وأضافت الشركة: "تُستخدم إضاءة الليزر لتقديم مجموعة أكبر من الألوان لشاشات الواقع الافتراضي، ويتم إحراز تقدم نحو زيادة الدقة إلى حد الرؤية البشرية".

وأوضحت: "نتوقع أن هذه العوامل خفيفة الوزن والمريحة قد تتيح جلسات واقع افتراضى طويلة وحالات استخدام جديدة".في حين أن التكنولوجيا هي مجرد مفهوم، يقول فيس بوك أنها يمكن أن تخفف زوجًا من نظارات الواقع الافتراضي من خلال التخلص من العدسة الانكسارية المستخدمة في أجهزة الواقع الافتراضي اليوم.

تساهم هذه العدسة الانكسارية، التي عادة ما تكون مصنوعة من قطعة سميكة من البلاستيك أو الزجاج المنحني، بشكل كبير في وزن سماعة الرأس.

يقترح باحثو فيس بوك استبدال هذا العنصر الضخم ببصريات ثلاثية الأبعاد، والتي تبدو في المقابل، وكأنها ملصق رفيع وشفاف.