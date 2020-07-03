«شديد الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الـ 72 القادمة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية ستكون شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الجمعة

قالت الهيئة إنها تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويكون الطقس حار رطب نهارًا، لطيفًا ليلاً، مع احتمالية شبورة مائية في الصباح، فيما سيكون شديد الحرارة على شمال الصعيد، معتدل ليلاً.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: 38 24

الوجه البحري: 38 23

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 28

شمال الصعيد: 40 26

جنوب الصعيد: 42 28

السبت

قالت الهيئة إن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع، غداً السبت، وسيكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع شبورة مائية في الصباح.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية، وسيكون شديد الحرارة أيضًا على شمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم غد السبت فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: 38 24

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الوجه البحري: 38 23

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 28

شمال الصعيد: 41 26

جنوب الصعيد: 42 28

الأحد

أما بالنسبة ليوم الأحد، قالت الهيئة إن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها، على أن يكون لطيف ليلاً مع وجود شبورة مائية.

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، وأن هذا الارتفاع يصاحبه استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة على مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى: 37 24

الوجه البحري: 37 24

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 39 28

شمال الصعيد: 40 26

جنوب الصعيد: 41 28​