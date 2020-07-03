شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد غلق 20 متجرا بـ7 ولايات أمريكية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن إعادة غلق أكثر من عشرين متجرا فى سبع ولايات أمريكية، بما فى ذلك كاليفورنيا، وبذلك يصل إجمالى عمليات الإغلاق إلى 77 مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وقالت الشركة إن المتاجر ستغلق فى ألاباما وجورجيا وإيداهو ولويزيانا ونيفادا وأوكلاهوما، مع غلق متاجر أخرى بالفعل فى فلوريدا وميسيسيبى وتكساس ويوتا.

اتبعت شركة أبل نهجًا تدريجيا فى فتح وإغلاق المتاجر وتقييم البيانات لكل مجتمع، وقالت الشركة إنه فى المدن التى تظل فيها المتاجر مفتوحة، تطلب أبل من الموظفين والعملاء ارتداء الكمامات أثناء إجراء اختبارات درجة الحرارة.

فى كاليفورنيا، أغلقت العديد من متاجر منطقة لوس أنجلوس أمس الخميس مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى المنطقة، فى حين لا يزال متجر رئيسى فى منطقة التسوق فى يونيون سكوير فى سان فرانسيسكو مفتوحًا.

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وفى تكساس، ظلت المتاجر فى منطقة أوستن مفتوحة حتى هذا الأسبوع على الرغم من الإغلاق فى هيوستن الأسبوع الماضي.

أغلقت أبل جميع متاجرها خارج الصين فى مارس، ثم أعادت فتح جميع متاجرها التى تحمل علامتها التجارية البالغ عددها 42 في الصين بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب تفشي الفيروس التاجي.

ولم يتم إعادة فتح جميع المتاجر الأمريكية بعد عمليات الإغلاق الأولية، وقالت شركة أبل إن موظفى التجزئة لديها سيحصلون على رواتبهم كاملة أثناء عمليات الإغلاق.