تكنولوجيا: الجندى المجهول.. "جيمس ويب" الرجل الذى أطلقت ناسا اسمه على تلسكوبها الفضائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الكثير من الاخبار هذه الفترة عن تلسكوب جيمس ويب الفضائى، الذى يأمل العلماء أن يساعدهم على فك الكثير من الألغاز الفضائية، لكن لا يعلم الكثيرون أن هذا التلسكوب سمى بهذا الاسم تكريما لـ "جيمس إدوين ويب" والذى كان مسؤولًا حكوميًا أمريكيًا شغل منصب مدير وكالة ناسا من 14 فبراير 1961 إلى 7 أكتوبر 1968، وفيما يلى أبرز المعلومات عن حياته: ولد ويب يوم 7 أكتوبر 1906 فى قرية تالى هو فى مقاطعة جرانفيل بولاية نورث كارولينا وتوفى فى 27 مارس 1992.

أشرف ويب على وكالة ناسا منذ بداية إدارة كينيدى حتى نهاية إدارة جونسون، وبالتالى الإشراف على جميع عمليات الإطلاق المأهولة الأولى المهمة فى ميركورى من خلال برامج الجوزاء، حتى قبل رحلة طاقم أبولو الأولى، كما تعامل مع حريق أبولو 1.

فى 14 فبراير 1961 ، قبل ويب تعيينه من قبل الرئيس جون ف.كينيدى كمدير لوكالة ناسا، ليتولى مهام بدلا من هيو ل.دريدن.

تعهد ويب بتحقيق ناسا للهدف الذى حدده كينيدى بشأن الهبوط أمريكى على سطح القمر قبل نهاية الستينيات من خلال برنامج أبولو.

لسبع سنوات بعد إعلان كينيدى فى 25 مايو 1961عن هدف هبوط القمر المأهول حتى أكتوبر 1968 ، ضغط ويب للحصول على دعم وكالة ناسا فى الكونجرس، وبدعم من الرئيس ليندون جونسون، استطاع الحصول على دعم وموارد مستمرة لأبولو.

أثناء إدارته، تطورت وكالة ناسا من مجموعة من مراكز البحث لتصبح منظمة منسقة.

كان لـ "ويب"دور رئيسى فى إنشاء مركز مركبة فضائية مأهولة، ثم فيما بعد تسميته لمركز جونسون للفضاء فى هيوستن.

وعلى الرغم من الضغوط للتركيز على برنامج أبولو، أكد ويب أن وكالة ناسا نفذت برنامجًا لاستكشاف الكواكب.

بعد حادث أبولو 1 عام 1967، قال ويب وسائل الإعلام: "لقد علمنا دائمًا أن شيئًا كهذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً ... من كان يظن أن المأساة الأولى ستكون على الأرض؟" .

ذهب ويب وقتها إلى جونسون وطالب بالسماح لوكالة ناسا بالتعامل مع التحقيق فى الحادث، ووعد بأن يكون صادقًا فى تقييم اللوم وشرعت الوكالة فى اكتشاف تفاصيل المأساة، وتصحيح المشاكل، ومواصلة التقدم نحو هبوط أبولو 11 على سطح القمر.

غادر ويب وكالة ناسا فى أكتوبر 1968 ، قبل أول رحلة طيران مأهولة فى برنامج أبولو.

فى عام 2002 ، تمت إعادة تسمية تلسكوب الجيل التالى للفضاء ( NGST ) إلى تلسكوب جيمس ويب تكريما لجهود ويب.

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