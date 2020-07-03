شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقرر غلق تطبيقه Lasso المنافس لـ TikTok بحلول 10 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة فيس بوك غلق تطبيق Lasso، والذى كان مصمما لمنافسة TikTok بعد عام ونصف من إطلاقه، إذ نبه Lasso المستخدمين إلى أن التطبيق لن يصبح صالحا للاستخدام ابتداء من 10 يوليو الجارى.

تم إطلاق Lasso فى أواخر عام 2018 ، وكان يُنظر إليه على أنه رد فيس بوك على TikTok الذى حقق شعبية كبيرة لدى المستخدمين الشباب فى الصين والغرب.

وسمح Lasso للمستخدمين بتسجيل ما يصل إلى 15 ثانية من مقاطع الفيديو الطويلة مع دمجها بالأغانى الشهيرة، وكان يظهر للمستخدمين بحساباتهم مجموعة من الفيديوهات المقترحة والموصى بها، ولكنه سمح أيضًا للمستخدمين بالضغط على الهاشتاجات أو صفحة تصفح للمجموعات ذات الصلة.

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حتى فبراير، كان Lasso متاحًا فى كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة والأرجنتين وشيلى وبيرو وبنما وكوستاريكا والسلفادور والإكوادور وأوروجواى، حسبما أفادت شركة التحليلات سنسر تيك كرانش، كما أوضحت الشركة فى يناير أن تطبيق Lasso تم تحميله أكثر من 500 ألف مرة في الولايات المتحدة، و2.2 مليون مرة في المكسيك.

أضاف Lasso دعمًا للغة الهندية فى وقت سابق من هذا العام، مما أثار تكهنات بأن فيس بوك قد يجلب فى نهاية المطاف التطبيق الجديد إلى الهند، أكبر سوق لشركة التكنولوجيا الأمريكية.

قال جوش كونستين ، الذى اكتشف إعلان Lasso لأول مرة ، إن زوال Lasso يأتى قبل إطلاق Instagram Reels - الرهان الجديد لفيس بوك، الذى يعتمد عليه لسرقة الأضواء من TikTok.