شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحظر استخدام العلم الكونفدرالى في لعبتها للسباق Forza والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول بيان من دعم Forza، إن القرار تم اتخاذه في محاولة للحفاظ على تجربة آمنة وشاملة وممتعة لجميع أفراد مجتمع Forza وتعزيزها، وإتاحة الفرصة للمجرمين لتغيير سلوكهم بعد إجراء القواعد.

تعد هذه الخطوة مهمة عندما يتعلق الأمر بـ Forza، نظرًا لأن اللاعبين قادرون على تخصيص سياراتهم في اللعبة لعرض التصميمات ذاتية الصنع.

وقد تضمنت Forza أيضًا خيارًا للسباق مثل General Lee، وهي سيارة بارزة من المسلسل التلفزيوني لعام 1979، The Dukes of Hazzard، التي تحمل الرمز منذ عام 2007.

يقال أن Microsoft لن تحظر اللاعبين تلقائيًا، ولكنها ستتخذ إجراءات ضد اللاعبين إذا تم الإبلاغ عن طريق إرسال تذكرة عبر الإنترنت.

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يأتي قرار حظر اللاعبين الذين يستخدمون رموز الكراهية بشكل صريح، خاصة في لعبة السباق، مع توقيت محدد بشكل خاص.

كانت سباقات NASCAR أيضا جزءًا من نقاش مستمر حول استخدام العلم الكونفدرالي بعد أن قررت حظر استخدامه في جميع السباقات والأحداث الشهر الماضي.

وقالت ناسكار في بيان في ذلك الوقت: "إن وجود العلم الكونفدرالي في أحداث ناسكار يتعارض مع التزامنا بتوفير بيئة ترحيبية وشاملة لجميع المشجعين والمنافسين وصناعتنا".

وعلى عكس NASCAR، لا يبدو أن مايكروسوفت قد تلقت الكثير من ردود الفعل العكسية لأنها قررت حظر العلم من ألعاب مثل Forza.