شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيه الفرق بين تلسكوب هابل وجيمس ويب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تطلق ناسا تلسكوب جيمس ويب الفضائى قريبا، وغالبًا ما يشار إليه على أنه خليفة تلسكوب هابل الفضائى، الذى تم إطلاقه فى عام 1990، بهدف "استكمال وتوسيع" اكتشافات سلفه، ومع ذلك، تقول وكالة ناسا إنه من غير العدل اعتبار جيمس ويب بديلاً مباشرًا بسبب الاختلافات الرئيسية العديدة بين كل أداة، لذا نستعرض فيما يلى الاختلافات الرئيسية بين هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائى الجديد



ما نوع الضوء الذى تراه التلسكوبات؟

هابل: مرئى وفوق البنفسجي

ينصب تركيز هابل الرئيسى على الضوء المرئى والأشعة فوق البنفسجية، ويمكن لأدواته مراقبة جزء صغير من طيف الأشعة تحت الحمراء من 0.8 إلى 2.5 ميكرون، ولكن ليس بالقدر الذى يستطيع جيمس ويب، بدلاً من ذلك، يركز قدراته الفريدة من الأشعة فوق البنفسجية (0.1 إلى 0.4 ميكرون) على عمل لا يمكن القيام به من الأرض وأدواته المرئية (0.4 إلى 0.8 ميكرون) على إنتاج الصور عالية الدقة التى نعرفها كثيرًا.

جيمس ويب: الأحمر والأشعة تحت الحمراء

تم تصميم جيمس ويب للتركيز على الجزء تحت الأحمر من الطيف من 0.6 (الضوء الأحمر) إلى 28 ميكرون (الأشعة تحت الحمراء)، وهذا يعنى أنه لن يكون قادرًا على الرؤية فى الأشعة فوق البنفسجية مثل هابل، ولكنه سيكون قادرًا على التركيز على الأشياء الساطعة التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثل المجرات البعيدة للغاية.

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ما هو حجم تلسكوب هابل وجيمس ويب الفضائي؟

يبلغ طول هابل 13.2 مترًا (43.5 قدمًا) ويبلغ قطره الأقصى 4.2 مترًا (14 قدمًا) ، إذ يعد فى حجم شاحنة مقطورة جرار كبيرة تقريبًا.

بينما يبلغ طول الواقى الشمسى لجيمس ويب حوالى 22 مترًا × 12 مترًا (69.5 قدمًا × 46.5 قدمًا). أى يعد فى نصف حجم طائرة 737، أما حاجب الشمس هو بحجم ملعب تنس.

ما هى المسافات بين التلسكوبات والأرض؟

يدور تلسكوب هابل الفضائى حول الأرض على ارتفاع حوالى 570 كم فوقه، بينما لن يدور جيمس ويب فى الواقع حول الأرض - وبدلاً من ذلك سيجلس عند نقطة الأرض على بعد 1.5 مليون كيلومتر، عند النقطة L2 ، يحجب الدرع الشمسى لجيمس ويب الضوء من الشمس والأرض والقمر، وهذا سوف يساعد جيمس ويب على البقاء باردًا، وهو أمر مهم جدًا لتلسكوب الأشعة تحت الحمراء.