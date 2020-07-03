الجيل المقبل من الهاتف Motorola Razr سيدعم 5G، وسيحصل على كاميرات أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - Motorola Razr 2019 هو هاتف قابل للطي ذو تصميم رائع ولكنه لا يمتاز بالقدرات التي يريدها الناس. هذا الهاتف وصل مع المعالج Snapdragon 710، ومع كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابكسل، والتي لا تليق بهاتف ذكي يُكلف 1500 دولار أمريكي.

الآن، وفقًا لتسريب جديد من المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فالهاتف Motorola Razr 2020 القادم سيدعم أخيرًا شبكات 5G، وسيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، في حين سيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع الإحتفاظ بنفس الشاشة التي يبلغ قطرها 6.2 إنش.

لم يكن الهاتف Motorola Razr 2019 مثيرًا للإعجاب على مستوى الذاكرة أيضًا، فهو يضم 6GB فقط من الذاكرة العشوائية، ونحو 128GB من الذاكرة الداخلية غير القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. ومع ذلك، يبدو أن شركة موتورولا ستقوم بتزويد الهاتف Motorola Razr 2020 القادم بـ 256GB من الذاكرة الداخلية.

نفس المصدر ذكر أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيضم كاميرا مُزدوجة، وهذا ما يعني بأنه سيتم إرفاق الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل بكاميرا ثانوية قد تعمل ككاميرا واسعة الزاوية أو ككاميرا لإستشعار معلومات العمق.

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تم الإعلان عن الهاتف Motorola Razr 2019 في شهر نوفمبر الماضي ولكنه لم يشق طريقه إلى رفوف المتاجر حتى شهر فبراير من العام 2020. نحن نأمل أن تقوم شركة موتورولا بالإعلان عن الهاتف Motorola Razr 2020 في وقت مبكر وإطلاقه بعد فترة قصيرة من الإعلان الرسمي.