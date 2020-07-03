Asus تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب المُرتقب Asus ROG Phone 3

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قالت شركة Asus أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 3 في شهر يوليو الجاري، واليوم كشفت لنا الشركة التايوانية أنها ستقوم بالضبط بالكشف عن هذا الهاتف الموجه لجمهور اللاعبين في اليوم 22 من هذا الشهر.

كشفت لنا شركة Asus عن هذا التاريخ في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت من خلال عرض عد تنازلي ينتهي في اليوم 22 يوليو. ولحد الآن لم تكشف لنا شركة Asus عن أي معلومات حول الهاتف Asus ROG Phone 3، ولكن حصلنا في الفترة الماضية على بعض التسريبات التي تكشف لنا عن تصميم الهاتف، وهو التصميم الذي لا يختلف كثيرًا عن تصميم الهاتف Asus ROG Phone 2 الحالي.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

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وإلى جانب بذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.