Google Maps تحصل على واجهة مستخدم مُحسنة من أجل Android Auto على الهواتف الذكية

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فاطمة أيت طالب - دبي - بدءًا من الإصدار 10.45 من تطبيق الخرائط Google Maps، تظهر واجهة محدثة قليلاً أثناء إستخدام التطبيق من خلال تطبيق Android Auto المستقل. التحديث الجديد يجلب معه القليل من الأزرار المحدثة والمزيد من العلامات العائمة والقوائم.
وفقا لتقرير من موقع Android Police، فإن الإتجاهات والعلامات أثناء التنقل أصبحت الآن مستديرة الشكل وتحتل مساحة أقل مما يتيح لك رؤية جزء من الخريطة في الخلف. في الوقت نفسه، يجعل التحديث الملاحة بالوضعية الأفقية أفضل. لا تستهلك الإرشادات طول الشاشة وإنبثاق قائمة الإعدادات لن يغطي الشاشة بأكملها.
كان من المفترض أن يتم التخلص من تطبيق Android Auto المستقل لصالح التجربة داخل السيارة. بدلاً من ذلك، تم عرض التطبيق في متجر Google Play Store ويمكن لأي شخص تحميله لتجربة Android Auto بدون الحاجة لشراء نظام الترفيه المخصص للسيارات.
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