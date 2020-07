تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Moto G 5G، وسيرافقه Moto G 5G Plus أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين حصلنا على أول نظرة على الهاتف Moto G 5G القادم بفضل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks. الآن، لدينا معلومات مفصلة جديدة عن المواصفات التقنية لهذا الهاتف من نفس ووفقا لـ Evan Blas، فإن الهاتف Moto G 5G هو في الواقع الهاتف الذي كان معروفًا سابقًا بإسم Motorola Edge Lite، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في الحدث الذي من المقرر أن تعقده شركة موتورولا في اليوم السابع من شهر يوليو المقبل. وبغض النظر عن Moto G 5G، فمن المتوقع أن تقوم شركة موتورولا كذلك بالكشف عن الهاتف Moto G 5G Plus، ولكن ليست لدينا أي تفاصيل أخرى حول هذا الجهاز في الوقت الراهن.

ووفقا للتسريب الجديد، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Moto G 5G القادم مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقبين في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdrgaon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Moto G 5G سيأتي مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 من شركة جوجل.

Here are the specs on this. Much of this was first reported by XDA when the device was being dubbed Edge Lite: https://t.co/TjyD0pTTnK pic.twitter.com/PJVTaVpZBb