شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تنشر 80 طائرة بدون طيار على الشواطئ العامة لمراقبة أسماك القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال وزير الزراعة آدم مارشال، إن الطائرات بدون طيار حصلت على عدد من التحسينات التقنية، بما في ذلك القدرة على تحديد الأنواع المعينة والحجم الدقيق لكل سمكة قرش مكتشفة.

كما سيتم إرسال الطائرات بدون طيار الجديدة إلى 34 موقعًا للسباحة عالية المخاطر على طول الخط الساحلي لنيو ساوث ويلز، وستتزامن هذا مع انخفاض عدد طائرات الهليكوبتر الأكثر تكلفة التي كانت تراقب أسماك القرش

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أشادت شيريل مكارثي من مجموعة Surf Life Saving بالبرنامج الجديد باعتباره خطوة رئيسية إلى الأمام في جعل الشواطئ العامة أكثر أمانًا.

وقالت مكارثي لشبكة ABC الإخبارية: إن لها تلك هذه العيون في السماء للحصول على منظور مختلف غير موجود من الشاطئ، ويسهل تحريكها لأنها صغيرة ويمكننا السير بها إلى مناطق نائية.

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توقع ديفيد رايت، عمدة مدينة بالينا الساحلية الواقعة على بعد ما يزيد قليلاً عن 100 ميل جنوب مدينة بريسبان، أن تعزز مبادرة الطائرات بدون طيار الاقتصاد المحلي حيث قد يشعر السياح بالأمان للسفر إلى المدن الشاطئية.

وأضاف رايت، "المجالس على الساحل لم يطلب منها دفع أي شيء ونحن نحصل على هذه التغطية التي ستفيد صناعة السياحة وسلامة السكان المحليين".

كما ستنشر الحكومة أيضًا 35 خطًا ذكي لفخاخ طويلة الطعم متصلة بالعوامات التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي والتي ستنبه السلطات إذا تم القبض على سمكة قرش على الخط.

كما طورت الحكومة أيضًا SharkSmart ، وهو تطبيق مجاني للهواتف الذكية سيعرض مشاهد أسماك القرش الأخيرة ، وينبه المستخدمين حول مشاهد جديدة، ويوفر معلومات عامة عن أنواع مختلفة من سلوك سمك القرش.