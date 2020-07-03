شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الأوروبية تخترق آلاف الهواتف المشفرة المستخدمة من قبل تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لمجلة Vice أن الشرطة الأوروبية ووكالات الجريمة اخترقوا منصة اتصالات مشفرة يستخدمها آلاف المجرمين وتجار المخدرات، فمن خلال التسلل إلى النظام الأساسىEncrochat ، تمكنت الشرطة فى جميع أنحاء أوروبا من الوصول إلى مئة مليون رسالة مشفرة.

وفى المملكة المتحدة، ساعدت تلك الرسائل المسؤولين على اعتقال 746 مشتبهاً به، وضبط 54 مليون جنيه إسترلينى (حوالى 67 مليون دولار) ومصادرة 77 قطعة سلاح نارى وكمبات هائلة من المخدرات، حسبما أفادت وكالة الجرائم الوطنية NCA، كما قامت الشرطة أيضًا باعتقالات فى فرنسا وهولندا والنرويج والسويد.

بدأت وكالات تطبيق القانون فى جمع البيانات عن Encrochat فى 1 أبريل، ووفقًا لبى بى سى، لكن استطاعت فك تشفير النظام فى أوائل مارس، وليس من الواضح بالضبط كيف اخترق المسؤولون المنصة، التى تم إغلاقها الآن.

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طور هذا النظام المشفر بواسطة شركة إنكروكات التى أطلقت هواتف أندرويد معدلة آمنة للغاية، وقامت الشركة بتثبيت منصة الرسائل المشفرة الخاصة بها، وأزالت وظائف GPS والكاميرا والميكروفون وقدمت ميزات مثل القدرة على مسح الجهاز باستخدام PIN ، كما كان بإمكان الهواتف إجراء مكالمات VOIP وإرسال رسائل نصية.

ومن المعتاد أن يتواصل المجرمون عبر التطبيقات والأجهزة المشفرة، ففى عام 2018 ، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالى فنسنت راموس، الرئيس التنفيذى لشركة Phantom Secure ، وهى شركة كانت تبيع أجهزة BlackBerry المخصصة لعصابات المخدرات.

وعندما اعترف راموس بالتهم، قال أن الهواتف المشفرة تم استخدامها لتسهيل مبيعات الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين وأن Phantom Secure قد مسحت الأجهزة عن بعد إذا تم الحصول عليها من قبل إنفاذ القانون.

فى الولايات المتحدة، يريد السياسيون الذين يروجون لقانون تكنولوجيا المعلومات EARN معاقبة الشركات على استخدام التشفير الشامل، فمن الناحية النظرية، قد يمنع ذلك منصات مثل Encrochat و Phantom Secure ، لكن مشروع القانون سيُدخل تغييرات على القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وقد يؤدى ذلك إلى عواقب بعيدة المدى.