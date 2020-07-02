تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض نماذج وأسعار ساعة سامسونج المرتقبة Galaxy Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات نماذج ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3 والأسعار التي تنطلق بها الساعة الذكية في الأسواق لاحقاً هذا العام.

تستمر شركة سامسونج في جذب الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Note 20، وهاتف Galaxy Z Flip 5G، وأيضاً ساعة Galaxy Watch 3 الذكية.

كشفت التسريبات السابقة عن التصميم الذي ينطلق به الإصدار القادم من ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 3 مع الإطار القابل للتدوير، واثنان من الأحجام 45مم، و41 مم، واليوم جاءت تفاصيل جديدة عبر Evan Blass حول نماذح الساعة ومستوى التسعير الذي تنطلق به قريباً في الأسواق.

Advertisements

نماذج ساعة Galaxy Watch 3 الذكية:

نموذج بحجم 45 مم من التيتانيوم الأسود وتقنية البلوتوث

نموذج BT بحجم 45 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود

نموذج بحجم 45 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود يدعم شبكات LTE

نموذج BT بحجم 45 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي

نموذج بحجم 45 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي يدعم شبكات LTE

نموذج BT بحجم 41 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي

نموذج بحجم 41 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الفضي يدعم شبكات LTE

نموذج BT بحجم 41 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون البرونزي الذهبي

نموذج بحجم 41 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون البرونزي الذهبي يدعم شبكات LTE.

ويعد نموذج ساعة Galaxy Watch 3 الذكية المميز بحجم 45 مم الأعلى في مستوى التسعير، حيث يأتي بسعر 600 دولار، بينما تبدأ أسعار النماذج الأخرى من 400 دولار، أي أعلى بقيمة 70 دولار من ساعة OG التي جاءت بسعر 329 دولار.

مواصفات ساعة Galaxy Watch 3

شاشة بحجم 1.4 إنش لنموذج الساعة بحجم 45 مم، وشاشة بحجم 1.2 إنش لنموذج الساعة المميز بحجم 41 مم، مع شاشات HOP OLED.

سوارات الساعة الذكية من التيتانيوم، وسوارات جلدية برونزية أو باللون الأسود.

قرص الساعة الذكية من الفولاذ المقاوم للصدأ الفضي، أو التيتانيوم باللون الأسود، أو البرونزي والذهبي.

تأتي ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بقدرة بطارية 340 mAh في نموذج 45 مم، وقدرة بطارية 247 mAh في نموذج 41مم.

يبدأ سعر النموذج المميز بحجم 41مم من 399 دولار، بينما يبدأ سعر نموذج 45مم من الساعة الذكية من 599 دولار.

ومن المتوقع أن تنطلق ساعة Galaxy Watch 3 الذكية رسمياً في 21 من أغسطس، كما تأتي بسعة تخزين 8 جيجا بايت، مع نماذج تدعم LTE، أو Wi-fi فقط، وأيضاً دعم تقنية البلوتوث، GPS، وNFC.

تضم ساعة Galaxy Watch 3 مكبرات صوتية مرتفعة، مع دعم تتبع الأنشطة الرياضية، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب ECG، وتطبيق Health Monitor جديد.

المصدر

اعلان





