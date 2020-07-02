تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 5G باللون البرونزي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 5G باللون البرونزي Mystic، وذلك قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 5 من أغسطس.

نشرت شركة سامسونج اليوم عن طريق الخطأ صور لهاتف Galaxy Note20 Ultra باللون البرونزي، كما كشف عن صور لساعة Galaxy Watch3 الذكية بنفس اللون، ومن جديد يظهر إصدار أخر للشركة باللون البرونزي في هاتف Galaxy Z Flip 5G.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر صفحة evleaks، حيث إستعرضت التسريبات المصورة تصميم الهاتف من أكثر من زاوية، وفي وضع مغلق وأخر عند فتح الشاشة.

كما يظهر هاتف Galaxy Z Flip 5G بنفس نغمة اللون البرونزي الذي يقدم من سامسونج لهاتف Galaxy Note20 Ultra، أيضاً تؤكد التسريبات المصورة على أن هذا الإصدار لا يختلف في التصميم عن الإصدار السابق.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم التغييرات في التكوينات الداخلية لهذا الإصدار، حيث تقدم الهاتف برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus، والتي تدعم سرعة تصل إلى 3 GHz، وهي نفس الرقاقة التي تدعم سلسلة Galaxy Note20 هذا العام.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip 5G في مؤتمرها الذي يعقد في 5 من أغسطس، والذي تكشف فيه أيضاً عن سلسلة Galaxy Note20، وساعة Galaxy Watch3 الذكية.

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