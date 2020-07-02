تكنولوجيا: “زين السعودية” تفوز بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من SpeedTest العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصدت شركة “زين السعودية” جائزة أسرع إنترنت منزلي من شركة أوكلا (Ookla) العالمية والمالكة لموقع SpeedTest المتخصص في قياس سرعات الإنترنت، لتسلط الأضواء اليوم على نجاح جديد لشركة زين السعودية.

كان لشركة “زين السعودية” الريادة في الإستثمار لتطوير شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، لتفتح بذلك آفاق جديدة في سرعات الإنترنت، وتنجح في إضافة بصمة كبيرة في التحول العالمي لشبكات الجيل الخامس، أيضاً صنفت زين في المركز الرابع عالمياً في شبكات الجيل الخامس.

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تستمر شركة زين في السير بخطوات ثابتة نحو دفع عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030، حيث إستطاعت زين السعودية أن تصل إلى إعتراف دولي بكفاءة وآداء الشركة في توفير أسرع إنترنت منزلي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قدمت شركة أوكلا (Ookla) العالمية والمالكة لموقع SpeedTest جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة العربية السعودية.

ولقد نجحت شركة زين السعودية في نشر شبكات الجيل الخامس في مواقع مختلفة في السعودية، حيث يتمتع بالسرعات الفائقة لشبكات الجيل الخامس عدد 30 مدينة في المملكة، مع 2600 برج في المرحلة الأولى من نشر شبكات الجيل الخامس في المملكة، كما تستمر الشركة خلال الفترة القادمة في نشر شبكات 5G لتصل إلى مواقع جديدة في المملكة.

وتعد جائزة موقع Speedtest دليل حي على كفاءة وآداء سرعة الإنترنت المنزلي المقدمة من شركة زين السعودية، حيث يرتكز هذا التصنيف على عدة إختبارات ومعايير لقياس سرعة التحميل، وسرعة الشبكة مع عدد لا نهائي من الإختبارات التي ترتكز على إستهلاك مستخدمي الخدمة، مما يؤكد على موثوقية الجائزة، وكفاءة زين السعودية في دعم المستخدمين بأفضل الخدمات المقدمة في عالم الإتصالات حتى الآن.

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