100 ميزة جديدة من Zoom خلال 90 يوماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 05:35 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضحت (Zoom) أنها أضافت أكثر من 100 ميزة إلى منصتها لمؤتمرات الفيديو كجزء من خطتها لمدة 90 يومًا، لمعالجة مخاوف الأمان والخصوصية.

وأشارت الخدمة إلى أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتقرير الشفافية الذي يفصل المعلومات المتعلقة بالطلبات التي تتلقاها (Zoom) للحصول على البيانات أو السجلات أو المحتوى.

ومن المفترض أن يصدر التقرير في وقت لاحق من هذا العام مع تفاصيل عن الطلبات الحكومية للحصول على معلومات حساب مستخدميها.

وشهدت منصة عقد المؤتمرات عن بعد زيادة كبيرة في عدد المستخدمين حيث أجبرت جائحة فيروس كورونا الملايين حول العالم على البقاء داخل المنازل، مما كشف عن العديد من العيوب في الخصوصية والأمان.

وتعرضت المنصة لانتقادات بسبب قضايا الخصوصية والأمن، مما دفعها إلى طرح تحديثات رئيسية. وشرعت المنصة في خطة مدتها 90 يومًا لمعالجة مخاوف الخصوصية، ووظفت العديد من خبراء الأمن، من ضمنهم رئيس أمن فيسبوك السابق (أليكس ستاموس) Alex Stamos.

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وتخطط (Zoom) لتقديم التشفير من طرف إلى طرف لمكالمات الفيديو للمستخدمين المجانيين وغير المجانيين على حد سواء وإطلاق نسخة تجريبية في شهر يوليو.

ومن بين الميزات المضافة حديثًا، تفعيل كلمات مرور الاجتماع بشكل افتراضي، ومنح المستخدمين القدرة على اختيار مركز البيانات الذي يتم توجيه المكالمات منه.

واتخذت المنصة في الأسبوع الماضي خطوة أخرى نحو معالجة هذه المخاوف، حيث وظفت جايسون لي Jason Lee المسؤول الأمني السابق في شركة (Salesforce) كرئيس لأمن المعلومات لديها.

يذكر أن (Zoom) تستثمر بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن أصبحت اسمًا مألوفًا بسبب عمليات الإغلاق التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتخطط الخدمة للنمو والتواصل مع أكبر عدد ممكن من العملاء في المنطقة، وتتطلع إلى فتح مكتب في المملكة العربية السعودية ومركز بيانات في المنطقة، وذلك بعد أن أصبح لديها مكتب في دبي.

وأوضح (سام تايان) Sam Tayan، المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (Zoom)، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما من أكبر الأسواق في المنطقة بالنسبة للمنصة، التي لديها 17 مركزًا للبيانات على مستوى العالم.