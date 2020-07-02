تكنولوجيا: OnePlus تعلن رسمياً عن أجهزة التلفاز الجديدة بحجم 32 و43 وأيضاً 55 إنش وبتكلفة منخفضة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية التي تأتي بنظام الأندوريد، وبثلاثة من الأحجام 32 و43 وأيضاً 55 إنش، مع مستوى تسعير أقل.

تتوسع شركة وان بلس اليوم بإصداراتها من أجهزة التلفاز الذكية، حيث قدمت الشركة اليوم ثلاثة من الإصدارات الجديدة التي تشمل جهاز تلفاز OnePlus TV Y1 32 بجودة HD، وOnePlus TV Y1 43 بجودة عرض Full HD وأيضاً OnePlus TV U1 55 الذي يدعم دقة عرض 4K.

وتقدم شركة وان بلس كلاً من أجهزة OnePlus TV Y1 43 بجودة عرض Full HD وأيضاً OnePlus TV U1 55 بميزة تغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P2 Gamut مع محرك gamma الذي يدعم الشاشة في إنتاج عرض سينمائي للمحتوى.

أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز وان بلس الذكية بنظام تشغيل Android TV 9.0 المدمج في Chromecast، مع متجر جوجل بلاي، ومساعد جوجل الرقمي، كما تدعم الأجهزة ميزة توفير البيانات.

وتقدم وان بلس الأجهزة الجديدة مع OnePlus Connect، وOnePlus Play، مع دعم من مزودي المحتوى الدوليين والمحليين، مثل اليوتيوب، وPrime Video، وEros Now، و Hungama، وJio Cinema إلى جانب Zee 5.

كما تدعم ميزة OnePlus Connect الأجهزة الجديدة في الإتصال بالهواتف الذكية بسلاسة ومن ثم التحكم في أجهزة التلفاز عبر الهاتف بنفس التجربة المميزة لوحدة التحكم عن بعد، كما سيتوفر التطبيق على منصة الأندوريد و iPhone، أيضاً تقدم الأجهزة نمط لتوفير البيانات، وأيضاً نمط خاص للأطفال الذي يتوفر للأجهزة في التحديث القادم عبر OTA.

أيضاً يتميز جهاز OnePlus TV U1 55 بدقة عرض 4K، مع نموذج MEMC، وتقنية Dolby Vision، كما يأتي هذا الإصدار بسماكة 6.9مم، وتشغل الشاشة نسبة 95% من إطار الجهاز، كما يضم مكبرات صوتية بقدرة 30w، مع تقنية Dolby Atmos.

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ولقد صممت الجهة الخلفية من أجهزة تلفاز وان بلس الذكية من السبائك مع ألياف الكربون، كما تم حجب المنافذ في الحامل المعدني لأجهزة التلفاز.

وتشغل الشاشة في جهاز OnePlus TV Y1 32 نسبة 88.5% من إطار الجهاز، بينما تشغل الشاشة في جهاز OnePlus TV Y1 43 نسبة 91.2% من إطار الجهاز، ويضم كلا الإصدارين مكبرات صوتية بقدرة 20w.

مواصفات جهاز OnePlus U1 55

شاشة LED بحجم 55 إنش ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل بجودة عرض 4K، مع تغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3 gamut.

محرك Gamma مع MEMC، ودقة عرض فائقة، وميزة خفض التشويش، وتدرج لوني في مساحة أكبر، تباين ديناميكي.

نظام تشغيل Android TV 9.0 مع واجهة OxygenPlay.

مساعد جوجل الرقمي مدمج.

دعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بتردد 2.4 GHz و 5 GHz، دعم البلوتوث 5.0 LE، مع HDMI، وUSB

مكبرت صوتية بقدرة 30W مع 4 من وحدات بتردد عالي واثنان من الوحدات بتردد كامل، ودعم لتقنية DTS-HD DOLBY ATMOS، وDOLBY DIGITAL PLUS.

مواصفات OnePlus Y1 32 وY1 43

شاشة LED بحجم 32 إنش ودقة عرض 1366 في 768 بيكسل

شاشة LED بحجم 43 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل مع تغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3 gamut، مع محرك Gamma.

نظام تشغيل Android TV 9.0 مع واجهة OxygenPlay.

مساعد جوجل الرقمي مدمج.

دعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بتردد 2.4 GHz و 5 GHz، دعم البلوتوث 5.0 LE، مع HDMI، وUSB

مكبرات صوتية بقدرة 20W، مع تقنية DOLBY Audio.

أسعار أجهزة التلفاز الجديدة من وان بلس

يتوفر جهاز OnePlus Y1 32 بسعر 175 دولار تقريباً

يتوفر جهاز OnePlus Y1 43 بسعر 310 دولار تقريباً

يتوفر جهاز OnePlus Y155 بسعر 670 دولار تقريباً.

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