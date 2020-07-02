تكنولوجيا: الإنستقرام يبدأ في تجربة ميزة جديدة تتيح عرض القصص في شاشة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد تطبيق الإنستقرام لجلب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض القصص كاملة في شاشة واحدة، حيث بدأ مطوري التطبيق في إختبار الميزة الجديدة بالفعل مؤخراً.

تخرص شركة الفيس بوك على دعم شبكة الإنستقرام الإجتماعية بالمميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم، وتستهدف الشركة بالتحسينات والمميزات الجديدة قصص الإنستقرام.

تدعم ميزة قصص الإنستقرام التي يتم إختبارها حالياً جمع قصص الإنستقرام كاملة وعرضها دفعة واحدة في شاشة كاملة، وذلك كبديل لعرض القصص في صف واحد، ولقد كشف عن الميزة الجديدة في تسريبات مصورة نشرت عبر Julian Gamboa في تغريدة على تويتر اليوم.

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ومن المقرر أن يظهر في الجزء العلوي من واجهة التطبيق أحدث القصص التي تظهر في اثنين من الصفوف مع تصميم دائري لرموز القصص، أيضاً سيظهر إختيار “See all Stories” لإظهار القصص دفعة واحدة، حيث يمكن النقر على هذا الإختيار ليتم توسيع واجهة القصص بحجم كامل في الشاشة، لإظهار القصص الجديدة خلال 24 ساعة.

يذكر أن الميزة الجديدة لتطبيق الإنستقرام يتم إختبارها حالياً مع عدد محدود من المستخدمين، على أن يتم إطلاق الميزة لجميع المستخدمين لاحقاً عند الإنتهاء من إختبارها بشكل كامل.

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