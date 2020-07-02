WhatsApp تضيف الملصقات المتحركة ورموز QR Codes ، ووضع Dark Mode من أجل نسخة الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - أضافت WhatsApp بعض الميزات الجديدة إلى تطبيقها البسيط والمميز والشهير. واحدة من هذه الميزات هي الملصقات المتحركة. في حين أن تطبيق WhatsApp يتمتع بشعبية أكبر من تطبيقات الدردشة الأخرى مثل Telegram و iMessage و WeChat، إلا أنه كان يدعم الملصقات الأساسية فقط. ومع ذلك، فقد إتضح أن WhatsApp ستُطلق قريبًا حزم ملصقات متحركة جديدة خاصة بها، والتي ستكون متاحة من داخل التطبيق.

الميزة الجديدة الأخرى هي رموز الإستجابة السريعة QR Codes للحسابات. يحتوي كل حساب الآن على رمز QR الخاص به، مما يجعل من السهل مسح رمز شخص ما لإضافته كجهة إتصال بدلاً من إدخال رقمه يدويًا. مرة أخرى، هذه الميزة ظهرت منذ فترة، بما في ذلك على خدمات الفيسبوك الأخرى، ولكنها لم تشق طريقها إلى WhatsApp، ولكن هذا تغير الآن.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تحسين محادثات الفيديو الجماعية أيضًا. الآن عندما تكون في محادثة فيديو جماعية، فبإمكانك فقط النقر على فيديو أحد المشاركين لزيادة حجم نافذة الفيديو الخاصة به. وإذا كانت المحادثة الجماعية الخاصة بك تحتوي على 8 مشاركين أو أقل، فيمكنك بدء دردشة جماعية بنقرة واحدة فقط لأن 8 هو الحد الأقصى للمشاركين الذين يدعمهم WhatsApp في محادثة جماعية واحدة.

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حصلت نسخة الويب من WhatsApp كذلك على الوضع الليلي. وأخيرًا، يمكن لأولئك الذين يستخدمون أجهزة KaiOS الآن الوصول إلى ميزة القصص المعروفة في WhatsApp بإسم Status.

سيتم الآن إصدار الوضع الليلي والتحسينات لمحادثات الفيديو الجماعية والقصص في نظام KaiOS بينما ستظهر الملصقات المتحركة ورموز QR Codes في الحسابات الشخصية للمستخدمين في غضون أسابيع قليلة.