الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 30 Lite مع شاشة 90Hz، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لشراء هاتف 5G إقتصادي في المستقبل القريب، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei قامت للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30 Lite والذي سيكون متوفرًا في الصين إبتداءً من 8 يوليو مقابل 1700 يوان صيني، وهو ما يُعادل 240 دولار أمريكي.

الهاتف Honor 10 Lite الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

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وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Honor 30 Lite الجديد كذلك بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وبثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مع مستشعر البصمة في الجانب وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.1.

الهاتف Honor 30 Lite سيكون متاحا للشراء إبتداءً من 8 يوليو مقابل 1700 يوان صيني لنسخة 6GB/64GB، ومقابل 1900 يوان صيني لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 2200 يوان صيني لنسخة 8GB/128GB.