الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor X10 Max مع شاشة ضخمة بحجم 7.09 إنش والمعالج Dimensity 800

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 Max. وكما أوضحت الإعلانات التشويقية والتسريبات السابقة، فالهاتف الجديد يضم شاشة ضخمة بحجم يصل إلى 7.09 إنش مما يجعله واحدًا من أضخم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

الهاتف Honor X10 Max الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 7.09 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Honor X10 Max الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.1.

الهاتف Honor X10 Max الجديد سيكون متوفرًا باللون الأزرق والفضي والأسود في الصين إبتداءًا من يوم غد الجمعة علمًا أنه سيُكلف ما يُعادل 269 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 297 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 354 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.