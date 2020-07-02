سامسونج تُسرب الصور الرسمية للنسخة البرونزية من الهاتف Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بنشر صور للهاتف Galaxy Note 20 Ultra عن طريق الخطأ، وهي هنا لنستمتع بها. تم رصد الصور لأول مرة من قبل اليوتيوبر الروسي Techno Harry، وتم نشر الصور عن غير قصد على موقع سامسونج الأوكراني على الويب. ومن المفارقات أنه تم رصد الصور أسفل صفحة Galaxy Note 8 على الموقع.

يظهر الهاتف بإسم ” Mystic Bronze “، وتسمح لنا هذه الصور بإلقاء نظرة جيدة على الواجهة الخلفية للهاتف والتي تضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي، وعلى القلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة للون النحاسي المستخدم هنا، فهو يذكرنا باللون النحاسي الذي جاء به Galaxy Note 9.

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لقد رأينا تسريبات في السابق إستعرضت لنا تصميم الكاميرات الثلاثة في الخلف، وتؤكد لنا هذه الصور الجديدة الشكل الذي سيبدو عليه Galaxy Note 20، على الأقل من الخلف. وبالنسبة لظهر القلم S Pen، فهو لم يتغير كثيرًا، على الرغم من أننا علمنا أيضًا أن زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت عادت إلى الجانب الأيمن. في الحقيقة، لم نكن نحب فكرة تواجد هذه الأزرار على الجانب الأيسر كما هو الحال في Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

عمومًا، من المفترض أن نعرف كل شيء عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series عندما يتم الإعلان عنها رسميًا في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Fold 2 و Galaxy Tab S7.