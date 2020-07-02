الرطوبة تصل إلى 82%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .
وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وليلا تتوقع الهيئة، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وأشارت الأرصاد، إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة عن الأيام الماضية، حيث تصل في القاهرة إلى 82%.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23
مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21
سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27
قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28
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