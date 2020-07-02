شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب غريب أكبر 40 مرة من الأرض دون طبقة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم يقولون أيضًا أنه ربما فقد الطبقة الخارجية في تصادم مع كوكب آخر، أو قد يكون عملاق غاز لم يولد أبدًا ما يكفي من القوة لخلق جو محيط به.يمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف نواة عملاقة محتملة للغاز في الفضاء، مما يسمح للباحثين بالنظر داخل عمالقة الغاز مثل زحل والمشتري.

كما تم العثور على الكوكب الخارجي من جانب القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا هذا العام، عندما أشار انخفاض في السطوع من نجم إلى وجوده.وتمكن العلماء من حساب حجم الكوكب وفترة مداريته، ويمكنهم أيضًا تحديد كتلته، التي وجد أنها تساوي 40 مرة من كتلة الأرض.

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قال الباحث الرئيسي الدكتور ديفيد ارمسترونج من جامعة وارويك "إن الكوكب ذو كثافة عالية، وبالتالي يجب أن يتكون في المقام الأول من الحديد والصخور والماء، ولكن فقط القليل جدًا من الهيدروجين والهيليوم توجد بالكوكب.وأضاف الباحث، أن مثل هذه الكمية الصغيرة من الهيدروجين والهيليوم أمر مدهش حقًا لمثل هذا الكوكب الضخم.

اقترح الباحثون عدة نظريات حول كيفية فقده لطبقته الخارجية، وقالوا إنه يوفر فرصة فريدة لدراسة المناطق الداخلية لكوكب.