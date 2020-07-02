تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor 30 Lite بمعدل تحديث 90Hz وسعر يبدأ من 240 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor 30 Lite الذي ينطلق بمعالج Dimensity 800، مع شاشة بمعدل تحديث 90Hz، وسعر يبدأ من 240 دولار.

يتميز هاتف Honor 30 Lite بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، مع سرعة لمس بمعدل 180 Hz لعرض إنسيبابي وسلس في الشاشة، كما يأتي نتوء القطرة في الشاشة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Honor 30 Lite برقاقة معالج Dimensity 800 من MediaTek بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع 4 من أنوية Cortex-A76، و4 من أنوية A55 بسرعة 2 GHz، مع كرت شاشة Mali-G57 MC4.

كما يأتي هاتف Honor 30 Lite بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أو نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1.

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ويضم هاتف Honor 30 Lite كاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K مع دعم EIS ونمط التصوير الليلي Super Night.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع 22.5W، ومنفذ USB C، ومن المقرر أن تدعم تقنية الشحن نسبة 53% خلال 30 دقيقة، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 5، مع فتحة لاثنان من شرائح SIM.

هاتف Honor 30 Lite يتوفر للبيع بدءاً من يوم 8 من يوليو في vmall، على أن يبدأ سعر الهاتف من 240 دولار، كما يأتي بألوان الأخضر والأسود واللون البنفسجي مع لون متدرج.

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