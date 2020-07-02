تكنولوجيا: Asus تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 3 في 22 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Asus رسمياً اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 3 المخصص للألعاب في حدث رسمي يعقد في 22 من يوليو.
نشرت شركة Asus مقطع فيديو تشويقي حول هاتف الألعاب المرتقب ROG Phone 3، حيث بدأت الشركة التايوانية العد العكسي للحدث المقرر عقده في 22 من يوليو.
ولقد ظهر هاتف ROG Phone 3 في مقطع فيديو خلال الفترة الماضية، حيث إستعرض مقطع الفيديو تصميم هاتف الألعاب، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.
ومن المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن أن ينطلق هاتف ROG Phone 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.59 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.
أيضاً يأتي هاتف ROG Phone 3 بنظام تشغيل Android 10، مع بطارية بقدرة 5800 mAh، كما يدعم هاتف ROG Phone 3 الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، مع معالج ثماني الأنوية بسرعة 3.09GHZ ، حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج المستخدم هو معالج كوالكوم القادم Snapdragon 865 Plus.
ويضم هاتف ROG Phone 3 كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة التكبير البصري حتى 8 مرات مع عدسات telephoto.
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