- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شركة تسلا التي أنشأها إيلون ماسك، صنعت التاريخ في يونيو/حزيران 2020 ،حيث تفوقت على شركة تويوتا لتصبح أكبر صانع سيارات على مستوى العالم.
فيما ارتفع سهمها بنسبة 90 % خلال أقل من 6 أشهر في ظل الجائحة، بينما تراجع السوق بنسبة 30%.
لكن تقييم سوق الاسهم لا يكشف عن القصة بأكملها. فيما يلي نظرة على أداء شركات السيارات التي تجاوزتها شركة تسلا، لتحتل الصدارة من حيث القيمة السوقية.
تسلا
القيمة السوقية: 178 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 2003
المقر: أميركا
احتلت تسلا المركز 586 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام، وحققت إيرادات لعام 2019 بلغت 26 مليار دولار.
تويوتا موتور
القيمة السوقية: 4.174 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1937
المقر: اليابان
احتلت تويوتا المركز 11 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام، وحققت إيرادات لعام 2019 بلغت 5.280 مليار دولار.
Volkswagen
القيمة السوقية: 77 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1937
المقر: ألمانيا
Honda
القيمة السوقية: 7.43 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1948
المقر: اليابان
احتلت شركة السيارات اليابانية المركز 83 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام ، وحققت إجمالي إيرادات لعام 2019 بقيمة 4.142 مليار دولار.
Daimler
القيمة السوقية: 42 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1886
المقر: ألمانيا
احتلت شركة مرسيدس التابعة لشركة دايملر المركز 326 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام ، وحققت إيرادات بلغت 2.189 مليار دولار لعام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر 5 شركات لتصنيع السيارات في العالم... ارتفعت أسهمها رغم تراجع الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.