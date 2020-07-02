أكبر 5 شركات لتصنيع السيارات في العالم... ارتفعت أسهمها رغم تراجع الأسواق

شركة تسلا التي أنشأها إيلون ماسك، صنعت التاريخ في يونيو/حزيران 2020 ،حيث تفوقت على شركة تويوتا لتصبح أكبر صانع سيارات على مستوى العالم.

فيما ارتفع سهمها بنسبة 90 % خلال أقل من 6 أشهر في ظل الجائحة، بينما تراجع السوق بنسبة 30%.

لكن تقييم سوق الاسهم لا يكشف عن القصة بأكملها. فيما يلي نظرة على أداء شركات السيارات التي تجاوزتها شركة تسلا، لتحتل الصدارة من حيث القيمة السوقية.

تسلا

القيمة السوقية: 178 مليار دولار

تاريخ التأسيس: 2003

المقر: أميركا

احتلت تسلا المركز 586 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام، وحققت إيرادات لعام 2019 بلغت 26 مليار دولار.

تويوتا موتور

القيمة السوقية: 4.174 مليار دولار

تاريخ التأسيس: 1937

المقر: اليابان

احتلت تويوتا المركز 11 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام، وحققت إيرادات لعام 2019 بلغت 5.280 مليار دولار.

Volkswagen

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القيمة السوقية: 77 مليار دولار

تاريخ التأسيس: 1937

المقر: ألمانيا

واحتلت الشركة المركز 23 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام، وحققت إيرادات لعام 2019 بلغت قيمتها 2.275 مليار دولار. Honda

القيمة السوقية: 7.43 مليار دولار

تاريخ التأسيس: 1948

المقر: اليابان

احتلت شركة السيارات اليابانية المركز 83 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام ، وحققت إجمالي إيرادات لعام 2019 بقيمة 4.142 مليار دولار.

Daimler

القيمة السوقية: 42 مليار دولار

تاريخ التأسيس: 1886

المقر: ألمانيا

احتلت شركة مرسيدس التابعة لشركة دايملر المركز 326 في قائمة فوربس لأكبر الشركات العامة في العالم ( Global2000) هذا العام ، وحققت إيرادات بلغت 2.189 مليار دولار لعام 2019.