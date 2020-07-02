شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة قياسية فى صافى ثروة جيف بيزوس لتصل لـ171.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الظروف الاقتصادية السيئة الناجمة عن جائحة كورونا، إلى أن صافى قيمة جيف بيزوس، تجاوز ذروته السابقة، حتى بعد تخليه عن ربع حصته فى أمازون كجزء من تسوية الطلاق في العام الماضي.

وارتفعت أسهم متاجر التجزئة التي تتخذ من سياتل مقراً لها بنسبة 4.4٪ إلى مستوى قياسي بلغ 2،878.70 دولار ، مما رفع ثروة المؤسس الرائد عالمياً إلى 171.6 مليار دولار، وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز".

وهذا يتجاوز أعلى مستوى سابق له عند 167.7 مليار دولار، وكان قد حققه في 4 سبتمبر 2018، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.وتصل مكاسبه هذا العام لوحده، 56.7 مليار دولار .

وفى سياق آخر وعقب إعلان رجل الأعمال الأمريكي الشهير وعملاق التجارة الإلكترونية جيف بيزوس استحواذه على شركة ناشئة في مجال ذاتية القيادة ، سخر رجل الأعمال إيلون ماسك ، المدير التنفيذي لشركة تسلا ذاتية القيادة، منه ووصفه بـ"القطة المقلدة" بعد إتمام تلك الصفقة والتي بلغت أكثر من مليار دولار.

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وذكرت تقارير، أن الخلاف بينهم امتدت إلى تويتر، حيث كتي إليون ماسك، فى تغريدة م معلقا عل ىتقريرجريدة الفايننشال تايمز حول استحواذ بيزوس، قائلاً :"القطة المقلدة".

وذكر تقرير جريدة ذا إيكونوميك تايمز، أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ماسك بمهاجمة بيزوس للانخراط في صفقات تجارية مماثلة، حيث وصف أيضا بالقط المقلد حيث تخطيط شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس عن إطلاق الصاروخ تضع خططًا لخدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية ولبتى تتشبة إلى حد كبير مع مشروعات شركة أيلون ماسك وذلك في أبريل 2019.