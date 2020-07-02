تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن هاتف HONOR X10 MAX بحجم 7.09 إنش في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR رسمياً اليوم عن هاتف HONOR X10 MAX الذي يتميز بحجم كبير 7.09 إنش مع مميزات أكثر في الشاشة، كما يضم رقاقة Dimensity 800 5G، وينطلق بسعر يبدأ من 269 دولار.

يتميز هاتف HONOR X10 MAX بشاشة RGBW LCD بحجم 7.09 إنش والتي تدعم دقة عرض 2280 في 1080 بيكسل، وتتميز بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما تشغل الشاشة نسبة 91.13% من إطار الهاتف، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut.

أيضاً تتميز شاشة HONOR X10 MAX بتصميم RGBRGW للبيكسل مع أربعة ألوان لدعم إستهلاك أقل للطاقة في الشاشة بنسبة 14٪، وخفض إستهلاك الطاقة في الهاتف بشكل عام بنسبة 7%، أيضاً تأتي شاشة RGBW بنسبة سطوع أعلى تصل إلى 780 nit، لعرض أفضل للمحتوى في ضوء النهار في الأماكن المفتوحة.

كما يأتي هاتف Honor X10 Max بخوارزمية تدعم ترقية الأفلام من دقة عرض 480 بيكسل إلى جودة أعلى، وتأتي الشاشة بنمط حماية للعين من اللون الأزرق، كما يدعم هاتف Honor X10 Max وضع خاص للكتاب الإلكتروني، حيث تقدم الشاشة نمط خاص يحاكي e-ink في عرض الكتاب الإلكتروني.

أيضاً يتميز هاتف Honor X10 Max بقياسات 174.37 في 84.91 في 8.3مم، مع وزن 227 جرام، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، والأسود إلى جانب الفضي، مع تصميم بسماكة 8.3مم.

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تدعم هاتف Honor X10 Max رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800 5G، للإتصال بأنماط شبكات 5G الثنائية SA/NSA، مع 6 نطاقات تردد، مع هوائيات 1T4R SRS التي ستدعم سرعات أعلى في التحميل.

كما ينطلق هاتف Honor X10 Max بقدرة بطارية Honor X10 Max، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وتقنية ذكية لتوفير الطاقة، ليدعم عمر شحن يصل إلى 50.2 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 12 ساعة في الألعاب، أو 16.4 ساعة عند مشاهدة محتوى الفيديو على شبكة الإنترنت.

وتقدم Honor هاتف Honor X10 Max بتجربة صوتية مميزة تتوافق مع حجم الشاشة، من خلال مكبرات صوتية مزدوجة ومتناظرة، كما يضم الهاتف خوارزمية هواوي HUAWEI Histen6.1 في المؤثرات الصوتية لدعم أنماط صوتية خاصة بالموسيقى أو محتوى الفيديو، أيضاً يأتي Honor X10 Max بواجهة MagicUI 3.1.

في مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف Honor X10 Max بكاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقنية دمج كل 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر لدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة، كما يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 269 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، حيث ينطلق للبيع غداً.

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