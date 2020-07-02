آبل توقف عملية تطوير ألعاب Apple Arcade التي لم تحصل على القدر الكافي من الإهتمام

فاطمة أيت طالب - دبي - تميل الألعاب المحمولة هذه الأيام إلى تبني نموذج اللعب المجاني حيث تكون اللعبة متاحة للتحميل واللعب مجانًا، ولكن إذا أراد اللاعبون التقدم في اللعبة أو إذا كانو يريدون ميزات أو تعزيزات معينة، فسوف يتوجب عليهم الدفع مقابل ذلك. يُمكن أن يكون هذا مزعجًا بعض الشيء لأن اللاعبين يرغبون فقط في اللعب دون دفع المزيد مقابل ذلك.

هذه هي المشكلة التي تُحاول آبل معالجتها مع خدمة Apple Arcade، فمقابل 4.99 دولار أمريكي في الشهر، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى مجموعة من الألعاب الحصرية التي لا تأتي مع الإعلانات أو المحتويات القابلة للشراء داخل اللعبة، ولكن لضمان إستمرار اللاعبين في الإشتراك، من الواضح أن هذه الألعاب بحاجة إلى المشاركة. لدرجة أنه وفقًا لتقرير صادر من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة آبل توقفت عن تطوير العديد من الألعاب التي شعرت بأنها لم تكن جذابة بما فيه الكفاية.

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في حالة إذا كنت لا تعرف كيف سير العمل في خدمة Apple Arcade، فإن شركة آبل تساعد أساسًا في تمويل عملية تطوير الألعاب المخصصة لمنصة Apple Arcade. سيحصل المطورون أيضًا على جزء من قيمة الإشتراك البالغة 4.99 دولار أمريكي، وسيحصلون أيضًا على المزيد من المال كلما زادت شعبية اللعبة، مما يشجعهم على إنشاء ألعاب ممتعة وجذابة.

عندما تم إستفسار شركة آبل بشأن إلغاء بعض الألعاب القادمة، ردت الشركة بالقول : ” نحن فخورون بإطلاق أول خدمة إشتراك للألعاب المحمولة على الإطلاق والتي تضم الآن أكثر من 120 لعبة، العديد منها تم منحها جوائز التفوق ومحتفى بها على نطاق واسع. لطالما كانت الرؤية هي تطوير كتالوج Apple Arcade، ولا يمكننا الإنتظار حتى يجرب مستخدمونا الألعاب التي يعمل عليها مطورو الألعاب الآن “.