شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة الكتابة الذكية بواتس آب وتليجرام.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مستخدمو الإصدار التجريبى من Gboard ميزة الكتابة الذكيةSmart Compose التى ظهرت فى رسائل جوجل وتليجرام وواتس آب، وكانت ميزة الكتابة الذكية تقدم اقتراحات أثناء الكتابة منذ سنوات، لكن لم يحدث ذلك من قبل فى تطبيقات المراسلة، كما أن الشركة أطلقت هذه الميزة فى البداية لخدمة البريد الإلكترونى جى ميل، حيث أعلنت جوجل خلال مؤتمرها للمطورين (Google I/O 2018) عن ميزة الكتابة الذكية Smart Compose، أو كما يحب أن يطلق عليها البعض ميزة الإنشاء الذكى، فى خدمة البريد الإلكترونى التابعة لها جى ميل وذلك بعد عام من الإعلان عن ميزة الرد الذكى Smart Reply.

وتمت إضافة هذه الميزة لاحقًا إلى مستندات جوجل، ويبدو الآن أن الخدمة ستأتى إلى خدمات المراسلة أيضًا، وحتى الآن، تم اكتشاف الميزة فقط فى تحديث الإصدار (9.5.12.317844448) المسمى بمفاجأة إلى Gboard، لكن إذا نجحت التجارب، فقد تتدخل هذه الميزة فى جميع رسائلنا قريبًا، حسب العربية.

ولا تزال ميزة الكتابة الذكية تمنح البشر القول الفصل، فإذا أعجبك اقتراحها، يمكنك قبوله، أو يمكنك تجاهل الاقتراح ومتابعة الكتابة، فعدد محدود فقط من المستخدمين لديهم هذه الميزة فى تطبيقات المراسلة فى الوقت الحالى، وإذا كنت ترغب فى الانضمام إليهم، يمكنك محاولة الاشتراك فى Gboard beta .

وتعتمد ميزة الكتابة الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعى وخاصة تقنية التعلم الآلى التى تمكنك من السماح لبريدك الإلكترونى جيميل بمساعدتك فى كتابة الرسائل الإلكترونية بشكل أفضل وأسرع حتى الآن، حيث ستقدّم لك الاقتراحات أثناء الكتابة مثل التحيات فى بداية الرسالة والعبارات الأكثر شيوعًا فى الرسائل الإلكترونية، إلى جانب كونها قادرة على اقتراح جمل كاملة بمجرد كتابة عدة كلمات من تلك الجملة، مما يسرع عملية كتابة رسالة البريد الإلكترونى فى جيميل ويزيد من إنتاجية المستخدمين.