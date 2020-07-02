تكنولوجيا: تحديث خرائط جوجل يجلب تصميم جديد لواجهة Android Auto على الهواتف الذكية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحديث جديد لتطبيق خرائط جوجل تقدمه عملاق البحث اليوم بتحسينات ومميزات جديدة في واجهة Android Auto على الهواتف الذكية.
تتوفر واجهة Android Auto المميزة بالتحسينات الجديدة على تطبيق خرائط جوجل بدءاً من الإصدار 10.45 من التطبيق، كما تظهر التحسينات الجديدة عند إستخدام تطبيق Android Auto المستقل.
يكشف التحديث الجديد لواجهة Android Auto في تطبيق خرائط جوجل عن تصميم واضح للواجهة مع أزرار، وعلامات عائمة وقوائم تدعم تحسين تجربة المستخدم.
كما أوضح تقرير Android Police أن التصميم الجديد لواجهة Android Auto يتميز بمساحات أقل للافتات، والإتجاهات خلال تنقل المستخدم، كما تتميز اللافتات بزوايا دائرية، بهدف تحسين عرض الخرائط بشكل واضح في وجود هذه الإتجاهات واللافتات.
أيضاً يدعم تحديث خرائط جوجل تجربة أفضل في التنقل الأفقي، حيث لا تشغل الإرشادات الشاشة، أيضاً لن تظهر قائمة الإعدادات بكامل الشاشة في هذا التحديث.
يذكر أن تطبيق Android Auto يتوفر كتطبيق مستقل في متجر جوجل بلاي، حيث يتاح للمستخدمين تحميل التطبيق للتجربة بشكل مستقل.
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