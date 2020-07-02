Huawei تُعلن عن مسابقة Apps UP Contest من أجل أفضل التطبيقات التي تستند على HMS Core

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن مسابقة الإبتكار Huawei Apps UP، ودعت المطورين من خمس مناطق للتنافس للحصول على جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون دولار أمريكي. تسعى المسابقة إلى إبتكار إستخدامات جديدة كليًا للوظائف التي تقدمها حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services Core.

قدمت الشركة بعض الأمثلة من خلال تسليط الضوء على قدرات الواقع المعزز والواقع الإفتراضي لمنصتها. تستخدم StorySign محرك الذكاء الإصطناعي من أجل المسح الضوئي للنصوص وإستخدام مجموعة من أدوات التعلم الآلي لترجمة الكتب إلى لغة الإشارة حتى يتمكن الأطفال الصم من الإستمتاع بها. يُعالج Link Now مشكلة التعاون عن بعد، وهو أمر مهم للغاية هذا العام.

يمكن للمطورين الذين لديهم أفكار إبداعية مماثلة أن يتنافسوا في خمس فئات : أفضل تطبيق وأفضل لعبة وأفضل تطبيق مؤثر اجتماعيًا والتطبيق الأكثر شعبية. سيتم منح جائزة لكل من هؤلاء وكذلك لفئة إضافية شرفية.

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المسابقة جارية بالفعل، ولدى المطورين حتى نهاية أغسطس للتسجيل، إما كفرد أو كفريق يضم ثلاثة أفراد. يجب عليك إرسال تطبيقك بحلول 30 أغسطس، ثم ستقوم لجنة حكام إقليمية بوضع قائمة قصيرة لأفضل 20 تطبيقًا في تلك المنطقة. تغطي المسابقة هذه المناطق الخمس : أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين.

ستصبح التطبيقات متاحة للجمهور من خلال Huawei AppGallery إعتبارًا من 21 سبتمبر. وستكون الجولة الأخيرة من هذه المسابقة في أكتوبر. إلى جانب الجوائز النقدية، سيتم إبراز أفضل التطبيقات في Huawei AppGallery، مما قد يضعها أمام أعين 650 مليون مستخدم للمنصة المنتشرة عبر 170 دولة.

لمعرفة المزيد والتسجيل، قم بزيارة صفحة App UP الرسمية من هنا.