السومرية توثق قناتها على تليغرام

وثقت السومرية، قناتها على موقع التواصل الاجتماعي (تلغرام)، لتصبح من أوائل القنوات العراقية التي تتخذ هذه الخطوة.

وتوضح مؤسسة السومرية أن أي موقع أو صفحة عدا الروابط الرسمية المعروفة لدى الجميع هي مزورة، والمؤسسة ليست مسؤولة عنها من قريب أو بعيد. Advertisements وأدناه رابط قناة السومرية على موقع تليغرام:

https://t.me/alsumariatviraq



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.