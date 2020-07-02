شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يعلن إضافة 100 ميزة خلال 90 يومًا لمعالجة مخاوف الأمان والخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة اتصالات الفيديو Zoom أنها أضافت أكثر من 100 ميزة إلى منصتها لمؤتمرات الفيديو كجزء من خطتها لمدة 90 يومًا، لمعالجة مخاوف الأمان والخصوصية، وأشارت الخدمة إلى أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتقرير الشفافية الذى يفصل المعلومات المتعلقة بالطلبات التى تتلقاها Zoom للحصول على البيانات أو السجلات أو المحتوى.

ومن المفترض أن يصدر التقرير فى وقت لاحق من هذا العام مع تفاصيل عن الطلبات الحكومية للحصول على معلومات حساب مستخدميها، حسب العربية.

وشهدت منصة عقد المؤتمرات عن بعد زيادة كبيرة فى عدد المستخدمين حيث أجبرت جائحة فيروس كورونا الملايين حول العالم على البقاء داخل المنازل، مما كشف عن العديد من العيوب فى الخصوصية والأمان.

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وتعرضت المنصة لانتقادات بسبب قضايا الخصوصية والأمن، مما دفعها إلى طرح تحديثات رئيسية، وشرعت المنصة فى خطة مدتها 90 يومًا لمعالجة مخاوف الخصوصية، ووظفت العديد من خبراء الأمن، من ضمنهم رئيس أمن فيس بوك السابق أليكس ستاموس Alex Stamos.

وتخطط Zoom لتقديم التشفير من طرف إلى طرف لمكالمات الفيديو للمستخدمين المجانيين وغير المجانيين على حد سواء وإطلاق نسخة تجريبية فى شهر يوليو.

ومن بين الميزات المضافة حديثًا، تفعيل كلمات مرور الاجتماع بشكل افتراضى، ومنح المستخدمين القدرة على اختيار مركز البيانات الذى يتم توجيه المكالمات منه.

واتخذت المنصة فى الأسبوع الماضى خطوة أخرى نحو معالجة هذه المخاوف، حيث وظفت جايسون لى Jason Lee المسؤول الأمنى السابق فى شركة (Salesforce) كرئيس لأمن المعلومات لديها.