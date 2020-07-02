شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تطرح تقنية Deepfake يمكنها تبديل الوجوه بدقة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في حين أن التكنولوجيا ليست جديدة إلا أن الخوارزمية فريدة من نوعها من حيث قدرتها على إنتاج صور عالية الدقة ونتيجة لذلك تبدو واقعية.

كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "على حد علمنا، هذه هي الطريقة الأولى القادرة على تقديم نتائج واقعية للصورة ومترابطة مؤقتًا بدقة ميجابكسل".

بينما تركز الخوارزميات الأخرى على انتقالات الوجه السلسة، تركز خوارزمية ديزني على زيادة وحدات البكسل، مما يسمح لها بإنتاج مقاطع فيديو بدقة 1024 × 1024.

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ويعني هذا القرار أيضًا أن الصور ستبدو في النهاية أفضل على الشاشات الأكبر حجمًا، كما لاحظ موقع The Verge، بخلاف الدقة العالية للخوارزمية، فإن تقنية ديزني العميقة تتوافق إلى حد ما مع التقنيات الأخرى من نوعها.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن تتكيف تلقائيًا مع تعابير الوجه المختلفة، إلا أنها تواجه صعوبة مع الوجوه غير المضاءة جيدًا.

كما أنه وفقًا للباحثين لا يزال هناك عمل يجب القيام به قبل أن يمكن استخدام التكنولوجيا تجاريًا، حيث قالوا: "على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة، إلا أنها مكلفة في إنتاجها وتستغرق عادةً عدة أشهر من العمل لتحقيق ثوان من اللقطات".