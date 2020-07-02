تكنولوجيا: صور مسربة من سامسونج لهاتفها المرتقب Galaxy Note20 Ultra باللون البرونزي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري عن طريق الخطأ صور لهاتفها القادم Galaxy Note20 Ultra الذي يظهر باللون البرونزي Mystic مع كاميرة ثلاثية.

قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج في 5 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، جاءت التسريبات المصورة اليوم عبر شركة سامسونج لتعطي نظرة واضحة على تصميم هاتف Galaxy Note20 Ultra.

ولقد رصدت صور Galaxy Note20 Ultra التي نشرت من سامسونج عن طريق الخطأ على موقعها الرسمي في أوكرانيا عبر Techno Harry، حيث نشرت الصورة في أسفل الصفحة الخاصة بهاتف Galaxy Note8 على الموقع.

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ويظهر هاتف Galaxy Note20 Ultra باللون البرونزي، كما يظهر تصميم الكاميرة الخلفية الثلاثية بشكل واضح، ويحاكي هذا اللون ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy Note9 الذي جاء بلون نحاسي مميز.

وتأتي إعدادات الكاميرة الثلاثية في هاتف Galaxy Note20 Ultra في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، مع فلاش LED، كما تظهر وحدة الكاميرة بتصميم بارز عن هيكل الهاتف كما في الإصدار السابق، إلا أن تصميم الكاميرة أسفل الطبقة الزجاجية يأتي بشكل مختلف، مع نفس اللون البرونزي للهاتف.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الكثير من التفاصيل حول قلم S، إلا أن سامسونج تقدم القلم بنفس اللون البروزنزي، أيضاً يضم هاتف Galaxy Note20 Ultra زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج المميزة من سلسلة Galaxy Note20 في مؤتمر الشركة الذي ينطلق في شهر أغسطس المقبل.

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