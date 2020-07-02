شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن "Camp Google 2020" لمساعدة الأطفال على تعلم المهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن مبادرة "Camp Google 2020" للأطفال وأولياء أمورهم للمشاركة فى تجارب التعلم معًا، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة التى تجمع بين المشاريع الواقعية وخبرات التعلم الافتراضية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعتقد جوجل أن هذا سيساعد الأطفال على اكتساب المهارات الرقمية على مدار أسبوعين، بدءًا من 1 يوليو، ستكون هناك خمس مهام يمكن للأطفال الوصول إليها على موقع Camp Google 2020 على الويب، مصحوبة بمجموعة من التعليمات التى ستجيب عن "الكيفية" "الأسئلة.

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وستتضمن كل واحدة من هذه المهام أيضًا عناصر تعلم الأطفال كيفية البقاء آمنًا عبر الإنترنت - لتوجيههم ليكونوا مواطنين رقميين صالحين، ويمكن للأطفال إرسال مهامهم بحلول 20 يوليو، وستسهل جوجل أيضًا جلسات افتراضية لخبراء فى علم النفس لتحفيز الأطفال.

وسيحظى الأطفال بفرصة للفوز بجوائز، بما فى ذلك فرصة حضور دروس متقدمة مع مستخدمى يوتيوب أنفسهم، ونشر إدخالاتهم الحائزة على جوائز على منصات جوجل الاجتماعية، والحصول على أفضل مشاركة من شريحة سرد القصص المنشورة فى تطبيق Read Along.

وقالت جوجل:"من صياغة قصة حياة برية باستخدام حيوانات الواقع المعزز فى البحث إلى رحلة افتراضية فى جميع أنحاء البلاد، واستكشاف الحرف والتقاليد الغنية على منصة جوجل للفنون والثقافة، سيختبر الأطفال مجموعة واسعة من الأنشطة التى ستبقيهم منشغلين طوال رحلتهم مع Camp Google 2020، وسيتم تشجيع الأطفال أيضًا على التعرف على الموارد الطبيعية فى الهند وكيفية الحفاظ عليها على Google Earth، والتعرف فى نهاية المطاف على عالم البرمجة باستخدام Scratch.