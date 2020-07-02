شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Nearby Sharing المنتظرة بهواتف اندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من الشائعات التى تشير إلى أن شركة جوجل قد تطرح ميزة جديدة تعرف بـ Nearby Share لمستخدمي أندرويد، حيث كشفت العديد من التقارير أن الشركة تجري حاليا اختبارا تجريبيا لهذه الميزة الجديدة، وقد تشارك المزيد من المعلومات عنها.

ميزة Nearby Share:

هي ميزة ستكون متاحة لهواتف أندرويد وستكون شبيهو بميزة Airdrop التي تأتي في أجهزة أبل، إذ يمكن استخدامها لنقل الملفات بسرعة وبشكل لاسلكي بين هواتف أندرويد القريبة، حيث تعمل لنقل الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى الروابط والتغريدات أيضًا.

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لكن في نفس الوقت لا تتيح استخدام ميزة المشاركة لإرسال أشياء عشوائية إلى أشخاص غرباء لا تعرفهم، حيث يتعين على المستخدم إعداد الميزة وجعل هاتفه مرئيًا للآخرين، ويتم ذلك بسهولة عبر الإعدادات السريعة، قبل أن يتمكن من تلقي المحتوى المُرسل إليه، كما يجب عليه قبول الملف الذي يتلقاه يدويًا قبل أن يفتحه على الهاتف.

فيما لا تعد جوجل الوحيدة التى تعمل علي مثل هذه الميزة، حيث تعمل العديد من الشركات على طرح مميزات مماثلة، لكن في نفس الوقت فإن الأمر لمختلف في ميزة Nearby Share من جوجل أنها يجب أن تتوافق مع مختلف المنتجات التي تعمل بنظام أندرويد عبر مختلف الشركات المصنعة.