شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify يطرح ميزة كاريوكى تعرض كلمات الأغانى فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق الميزة في تلك الأسواق الإضافية صباح الثلاثاء، ومن غير الواضح متى يمكن توسيعها لتشمل المزيد من البلدان في المستقبل.

على الرغم من أن هذه ستكون الأولى لـ Spotify ، إلا أن كلمات الأغاني في الوقت الفعلي كانت بالفعل ميزة في Apple Music التي طرحت أداتها الخاصة في سبتمبر.

دخلت Apple في شراكة مع شركة Genius في الموسيقى، لترخيص كلمات الأغاني، حيث قامت Genius أيضًا بدعم ميزة Spotfiy's Behind the Music التي توفر نظرة لأغاني مختارة.

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وتخلفت Spotify عن Apple في توفير كلمات الأغاني في الوقت الحقيقي لتكاليف الترخيص العديدة والمخاوف التي تحيط باستخدامها.

كما أنه على مدار العام الماضي، جربت Spotify العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك "القصص" التي تسمح لبعض المؤثرين بنشر الفيديو والموسيقى في قوائم التشغيل المنظمة.

تضيف الميزة قوائم التشغيل إلى مقاطع الفيديو القصيرة التي يمكن للمستخدمين الضغط عليها اختياريًا ومشاهدة المزيد، ويمكن للمستخدمين أيضًا الضغط على ما يشبه ميزات القصة في منصات أخرى مثل Instagram أو Snapchat.

كما أجرى Spotify مؤخرًا توسيع لتطبيق "Kids" الجديد الذي يستهدف الأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا، ويوفر الوصول إلى 8000 أغنية وقصة منظمة، والتي تم مسح كل منها على أنه خالٍ من أي شيء غير مناسب للأطفال، ويوجد التطبيق الجديد على أيفون وأندرويد، ولكن فقط للأشخاص الذين لديهم اشتراك Spotify Premium Family.