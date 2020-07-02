الهاتف Poco M2 Pro سيصل رسميًا في اليوم السابع من هذا الشهر مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Poco M2 Pro محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية، ولكن إتضح الآن أن العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم السابع من شهر يوليو المقبل من خلال حدث سيتم عقده بالهند.

سيمثل الهاتف Poco M2 Pro الظهور الأول لسلسلة هواتف Poco M Series، لتنضم بذلك إلى السلسلتين Poco X Series و Poco F series الحالية التي تتضمن Poco X2 و Poco F1 و Poco F2 Pro. وبالعودة إلى Poco M2 Pro، فلم تكشف لنا شركة Poco عن أي مواصفات حول هذا الهاتف، ولكنها أعطتنا لمحة عن تصميم الواجهة الخلفية والتي تشبه تصميم الواجهة الخلفية للنسخة العالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro، فهي الأخرى تضم أربع كاميرات في وحدة مربع الشكل في الوسط مع فلاش LED أدناها.

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بالإضافة إلى ذلك، قامت العلامة التجارية الفرعية Poco بنشر مقطع فيديو تشوق فيه لقدوم الهاتف Poco F2 Pro مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وأكدت لنا كذلك في فيديو تشويقي آخر أنه سيدعم الشحن السريع.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد ذكرت لنا أن الهاتف Poco M2 Pro سيأتي بنفس تصميم ومواصفات النسخة العالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro، وهذا ما يعني بأنه سيضم بدوره شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم كذلك بطارية بسعة 5020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.