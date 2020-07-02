شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقرر تأجيل إعادة فتح مكاتبها فى الولايات المتحدة شهرين..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل إنها ستؤخر إعادة فتح مكاتبها فى الولايات المتحدة شهرين بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجى فى بعض الولايات، وقالت كاثرين وليامز المتحدثة باسم جوجل لرويترز إن جميع مكاتب جوجل فى الولايات المتحدة ستظل مغلقة حتى 7 سبتمبر على الأقل.

استشهد التقرير بمذكرة داخلية للموظفين أرسلها مسؤول تنفيذى فى جوجل، وقال كريس راكو، نائب رئيس الأمن العالمى فى جوجل فى المذكرة: "بالنسبة إلى جميع الذين يعملون من المنزل، يُرجى الاستمرار فى ذلك ما لم يخبرك مديرك بخلاف ذلك".

وكتب راكو: "لا نتوقع أن يتغير هذا التوجيه حتى يوم الاثنين 7 سبتمبر (عيد العمال) فى أقرب وقت" ، مضيفًا أن الارتفاع الأخير فى حالات الإصابة بفيروسات كورونا فى الولايات المتحدة يوضح أن "COVID-19 لا يزال على قيد الحياة".

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وأظهر تحليل لرويترز يوم الثلاثاء أن هذا التطور يأتى فى الوقت الذى زادت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى يونيو بأكثر من الضعف فى 14 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وعلى الصعيد الوطنى، ارتفعت الحالات بنسبة 46٪ على الأقل وزادت الوفيات بنسبة 21٪ خلال الشهر، وخلال يوم الثلاثاء وحده، ارتفعت حالات الإصابة بـ COVID-19 الأمريكية بأكثر من 47000 حالة، وفقًا لإحصاءات رويترز، وهو أكبر ارتفاع منذ يوم واحد منذ بداية الوباء الذى أودى بحياة ما يقرب من 510،000 شخص فى جميع أنحاء العالم.

وقد كشفت جوجل فى أواخر مايو إنها ستعيد فتح المبانى فى المزيد من المدن بنسبة 10٪ تقريبًا من سعتها اعتبارًا من 6 يوليو وتوسعة نطاقها إلى 30٪ فى سبتمبر، إذا سمحت الظروف بذلك.