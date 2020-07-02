تكنولوجيا: لجنة FCC تصنف هواوي وZTE رسمياً من بين الشركات التي تمثل تهديد أمني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - صرحت لجنة FCC في الولايات المتحدة في إعلان رسمي نشر اليوم، أن كلاً من الشركات الصينية هواوي وZTE قد صنفت رسمياً من بين الشركات التي تمثل تهديد أمني على الولايات المتحدة.

إستمراراً للنزاع القائم بين الولايات المتحدة وشركة هواوي الصينية، جاء إعلان لجنة الاتصالات الفيدرالية اليوم ليؤكد على أن شركة هواوي و ZTE صنفت من بين الشركات التي أدرجت رسمياً في قائمة الشركات التي تمثل تهديد أمني على الولايات المتحدة.

ولقد أشارت لجنة FCC في تقريرها الرسمي إلى أن كلاً من هواوي وZTE تمثل تهديد أمني على الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تمنع الشركتين من إستخدام أموال الدعم التي تصل إلى قيمة 8.3 مليار دولار لشراء معدات من الشركات للشبكات التي يتم تطوريها في الولايات المتحدة.

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أيضاً من المقرر وفقاً لتقرير لجنة FCC أن تمنع كلاً من هواوي وZTE من الوصول إلى USF لشراء تكوينات تعيق الشركات الصغيرة من تقديم خدمات باسعار معقولة.

يذكر أن دونالد ترامب كان قد وقع أمر تنفيذي خلال العام الماضي أعلن من خلاله عن أن كلاً من شركة هواوي وZTE يمثلان تهديدًا على الولايات المتحدة، وهو السبب الرئيسي لبدء الحظر على شركة هواوي الذي يستمر حتى الآن.

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