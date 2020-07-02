تسريب جديد يستعرض لنا الساعة الذكية Galaxy Watch 3 من كافة الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا بالفعل بعض الصور المسربة للساعة الذكية Galaxy Watch 3 القادمة من سامسونج، ولكن هذا التسريب الجديد يُظهر لنا ساعة سامسونج القادمة من كل زاوية ممكنة. في الواقع، هذا التسريب الجديد من المسرب الأمريكي البارز evleaks عبارة عن مقطع فيديو يستعرض لنا Galaxy Watch 3 بزاوية 360 درجة، وبالضبط النسخة السوداء من طراز 45mm.

في الوقت نفسه، نجح المسرب البارز الآخر Max Weinbach في الحصول على نظام التشغيل الخاص بالساعة وإستطاع أن يستخرج منه بعض الواجهات الجديدة، فضلا عن بعض خلفيات تطبيق الطقس التي تجسد حالة الجو في الخارج. وإلى جانب ذلك، فهناك صور أخرى تعرض لنا تطبيق التقويم.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن النسخة الصغيرة من Galaxy Watch 3 ستأتي مع شاشة بحجم 1.2 إنش، في حين ستأتي النسخة الكبيرة مع شاشة بحجم 1.6 إنش. كلا النسختين تحملان شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، وتضمان 1GB من الذاكرة العشوائية، فضلاً عن 8GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الساعة الذكية ستأتي كذلك مع نظام TizenOS 5.5.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو الجاري جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.