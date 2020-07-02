الهاتف Galaxy Z Flip 5G يواصل حصد الشهادات التنظيمية، ويحتفظ بنفس التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Fold Z 5G في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series. وحتى ذلك الحين، فلا يزال الهاتف Galaxy Z Flip 5G يحصد المزيد من الشهادات التنظيمية ليكون جاهزًا بحلول موعد طرحه في الأسواق. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

الصور المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيأتي بنفس تصميم الهاتف Galaxy Z Flip، وهذا بالفعل ما يتماشى مع التقارير والشائعات السابقة. وبالتالي، هذا يعني أن التغييرات ستقتصر على المواصفات التقنية الداخلية.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فمن المفترض أن يحتفظ الهاتف Galaxy Z Flip 5G بنفس مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip بإستثناء أنه سيحصل على المعالج +Snapdragon 865 بدلاً من المعالج Snapdragon 865، ومع ذاكرة داخلية أكبر قد تصل إلى 256GB. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.